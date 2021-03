"Le combattenti di Napoli ieri e oggi": ciclopasseggiata a Napoli

Le combattenti di Napoli ieri e oggi … : evento organizzato da Titti Vollero per i Cicloverdi Fiab Napoli



Quattro donne sedute vestite di bianco, immobili come atleti greci in stato meditativo si presentano ogni giorno sotto i nostri occhi nel ventre della stazione metropolitana “Quattro Giornate” della linea 1 di Napoli. Ma chi saranno mai costoro? Sono le “Combattenti” di Marisa Albanese, un’opera del tutto singolare.

Il titolo “Combattenti” vuole essere un omaggio alle donne della Resistenza ma lo è anche per quelle figure femminili ribelli, contemporanee e future, che con le loro idee controcorrenti e le loro piccole sfide quotidiane riescono ad essere vincitrici per se stesse smuovendo le coscienze comuni.

Prendendo spunto dall'opera di Marisa Albanese abbiamo voluto dedicare il nostro evento alle donne “combattenti” di ieri e di oggi, ideando così un percorso che ci porterà nei luoghi che in qualche modo hanno caratterizzato personaggi femminili che hanno fatto la storia di Napoli come Eleonora Pimentel Fonseca, Matilde Serao, Maddalena Cerasuolo fino a finire ai giorni nostri andando ad incontrare le donne della Cooperative le Lazzarelle per assaporare la bontà dei loro prodotti e per finire incontreremo le donne dell'associazione “Le forti guerriere” centro antiviolenza nato a seguito del crudele femminicidio di Fortuna Bellisario che proprio domenica ricorre il secondo anniversario dalla sua morte.

Appuntamento Piazza Plebiscito ore 9,15 partenza ore 9,30.

Percorso: S. Anna di Palazzo, Piazza Mercato, Banchi Nuovi, Ponte della Sanità, S. Maria della Sanità Museo Galleria Principe di Napoli.

Info: Titti Vollero cell. 3396795037

La partecipazione è con bici propria ed è di bassa/media difficoltà (unica salita per il ponte della Sanità)., Venire con lucchetto per legare la bici.

A tutti i partecipanti verrà chiesto il rispetto delle misure Anticovid e di firmare una dichiarazione in merito.



Vi ricordiamo che aderendo a FIAB Napoli Cicloverdi sarete protetti dall'Assicurazione RC (anche per e-bike) ogni volta che salirete in sella della bici tutto il giorno e in tutta Europa e ci aiuterete ad ottenere una migliore qualità della vita nella nostra città con più rispetto e maggiore sicurezza per i ciclisti. Potrete tesserarvi per l'anno 2021 durante l'evento che riprenderanno a breve oppure cliccando a questo link:

https://www.cicloverdi.it/negozio/

Queste le quote: Offerta speciale Tessera ordinaria comprensiva di abbonamento alla rivista specializzata BC € 30,00; Tessera ordinaria senza rivista € 27;Tessera per familiare convivente € 20,00 ; Tessera per studente non lavoratore (fino a 26 anni) € 20,00 Tessera per figli minori di anni 14 € 10.00.