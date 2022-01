A Città della Scienza tante attività per il primo weekend del 2022

Il 2022 comincia con un nuovo imperdibile weekend, l’8 e il 9 gennaio, a Città della Scienza: il Museo Interattivo del corpo umano Corporea e l’affascinante Planetario 3d dove viaggiare nell’universo e nei suoi misteri attendono i visitatori per iniziare il nuovo anno all’insegna della scienza e della scoperta.

Sarà inoltre possibile visitare la nuova isola tematica, Sars- Cov-2: Il Virus che ci ha cambiato la vita, allestita all’interno del museo Corporea, che con video, installazioni multimediali e dimostrazioni interattive racconta la pandemia, le sfide che attendono ancora il mondo della ricerca ma anche la società con i suoi adattamenti e le sue trasformazioni; la mostra Insetti&co dedicata all’affascinante mondo dei piccoli invertebrati e la mostra 7 passi nella sostenibilità, in cui cimentarsi nella costruzione di abitazioni intelligenti e sostenibili.

BIGLIETTI

Intero 10€ | Ridotto 7€ Biglietto combinato Museo+Planetario Intero 13€ | Ridotto 10€

REGALA LA SCIENZA

BIGLIETTO OPEN

Intero 11€ | Ridotto 8€ Il biglietto open dà diritto all’ingresso al Science Centre in un giorno a propria scelta e all’orario desiderato.

FAMILY CARD Abbonamento annuale per 4 persone € 150,00, in più sconto del 15% sugli acquisti al Science Store e ingresso scontato al Planetario.

OPEN CARD 10 ingressi € 70,00, in più sconto del 10% sugli acquisti al Science Store e ingresso scontato al Planetario.

I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure presso la biglietteria di Città della Scienza.

Gratuità

Bambini 0-3 anni Diversamente abili + 1 accompagnatore Possessori di tessera ICOM Personale sanitario Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli) Docenti che accompagnano gruppi scolastici

Modalità di accesso e visita

In ottemperanza alle disposizioni del Governo del 23 dicembre 2021, per accedere al Planetario è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Super Green Pass, unitamente a un valido documento di identità, e indossino una mascherina FFP2. Il Super Green Pass non è richiesto ai minori di anni 12.

Dal 10 gennaio 2022 per accedere a Città della Scienza è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Super Green Pass, unitamente a un valido documento di identità. Tale norma non si applica ai minori di anni 12.

Fino al 9 gennaio, invece, per accedere a Città della Scienza è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass base, unitamente a un valido documento di identità (rif.: circolare n. 23973538 del 03.12.2021 del Ministero della Cultura) e, per accedere al Planetario, esibiscano il Super Green Pass e indossino la mascherina FFP2.

Per info: www.cittadellascienza.it