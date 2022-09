Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture, al via l'edizione 2022-2023

Tornano anche quest’anno, a Napoli, gli allegri e coinvolgenti appuntamenti mensili del Circolo letterario Book &Tè di Scrittura & Scritture. Presso la sala eventi della casa editrice Scrittura & Scritture, accolti in un’atmosfera retrò come nei bei circoli letterari di un tempo, tra nuvole di tè e infusi, teiere e tazze di porcellana, prelibatezze di pasticceria, si animano conversazioni intorno alla lettura seguite da giochi letterari a premi.



Il circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture è oramai diventato il più longevo e atteso circolo letterario di Napoli. Pur mettendo sempre al centro la buona lettura in compagnia,

il Circolo Book & Tè è molto più di un semplice gruppo di lettura. Attraverso una serie di eventi, tra ricercati dolci sempre diversi a ogni appuntamento e giochi letterari, si svolgono pomeriggi insieme a persone accomunate dal gusto della lettura e dallo spirito giocoso, seguendo la convinzione che la lettura, in compagnia, possa davvero diventare un sano divertimento e una bellissima alternativa al virtuale che sempre più invade le nostre vite.

Ogni appuntamento si conclude sempre con un gioco letterario diverso e la possibilità di vincere premi.



Nato nel 2014 da una felice idea delle editrici di Scrittura & Scritture, Chantal ed Eliana Corrado,

Il Circolo Book & Tè è diventato un appuntamento consolidato e atteso intorno al libro e agli scrittori ospiti, grazie anche all’intervento e all’animazione delle due editrici.



Tutti e sei gli eventi del Circolo Book & Tè si terranno, uno al mese dal 13 ottobre al 13 aprile dalle 17,30 alle 19,30 presso la sede di Scrittura & Scritture, in corso Vittorio Emanuele, 421- Napoli.



Il circolo è a posti limitati e prevede una quota di partecipazione (comprensiva di tutti gli eventi e i libri oggetto del programma), per farne parte occorre iscriversi.

La partecipazione al Circolo Book & Tè comprende tutti i libri oggetto del programma, i sei eventi, consumazioni a volontà e intrattenimento.

Per conoscere il programma e avere maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione è sufficiente consultare il sito della casa editrice: www.scritturascritture.it





081-5449624 || info@scritturascritture.it ||