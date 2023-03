I Cicloverdi Fiab Napoli a EnergyMed

Come ogni anno Fiab Napoli Cicloverdi sarà ad EnergyMed la Mostra Convegno sulla Transizione energetica e l’Economia circolare, giunta ormai alla XIV edizione.

Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica sono, infatti, sempre più al centro dei piani di azione per la sostenibilità ambientale e la bicicletta è la grande protagonista della transizione energetica essendo il mezzo di trasporto più ecologico e meno impattante per l'ambiente.

I Cicloverdi sono allo stand 60 del padiglione 5, dove presenteranno le attività e accoglieranno le scuole con un piccolo corso di manutenzione bici. Potrete accedere ad Energymed registrandovi utilizzando il codice gratuito ASCICL23.

Durante la mostra sarà possibile tesserarsi a Fiab Napoli Cicloverdi presso il nostro stand per l'anno 2023 ricevendo un simpatico gadget. La tessera è comprensiva di assicurazione RC anche per ebike ed è valida dal giorno dell'iscrizione) :

- quota associativa ordinaria € 33,00 (con rivista)

- quota associativa ordinaria € 27,00 (senza rivista)

- quota associativa per familiare convivente € 20,00 ;

- quota associativa per studente non lavoratore (fino a 26 anni) € 20,00

- quota associativa per figli minori di anni 14 € 10.00.