Christian De Sica all'Arena Flegrea con Pino Strabioli per "Una serata tra amici"

Attesa delle grandi occasioni all'Arena Flegrea per l'arrivo di un beniamino del pubblico italiano come Christian De Sica alle prese con il suo show “Una serata tra amici”.

In scena venerdì 23 settembre alle ore 21 con Pino Strabioli e con il testo e la regia che portano la sua stessa firma, il popolare figlio dell'indimenticabile Vittorio, capostipite del neorealismo cinematografico e immenso protagonista della commedia all'italiana, si ripresenta al pubblico con il concerto-spettacolo il cui titolo ricorda l’omonimo programma andato in onda su Rai Uno. Una serata organizzata da Pino Oliva che rappresenta l'inaugurazione della stagione invernale del Teatro Troisi di via Leopardi.

Christian De Sica, da one man show, si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità e avvenimenti della sua carriera, lasciandosi accompagnare, grazie anche alla sua straordinaria formazione musicale dal vivo, da quegli stessi brani che fanno parte della sua vita. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, saranno gli elementi di un poetico e divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione. Ricordando Sinatra e Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, insieme alle storie di un’esistenza unica, come quella del bambino che incontra Chaplin e del protagonista dei film di Natale campioni d'incassi, all'Arena Flegrea si potranno vivere tutte le emozioni contenute nelle pagine di un album pronto a documentare un'avventura umana e artistica ricca ed emozionante.