Chat Noir: cena con delitto

Venerdì 10 Marzo 2023 ore 21:00 al Teatro Lazzari Felici, un nuovo episodio della cena con delitto.

Nell'innovativa Compagnia di teatro Le Chat Noir l'avanguardia e la ricerca dello stile sono al primo posto per fornire al pubblico spettacoli di qualità e bellezza. Fino a quando all'interno del teatro non si palesa un forte risentimento e un urlo squarcia l'aria....



Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”, perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male.

Nel corso della serata, sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all'evento a numero chiuso, è necessario prenotare chiamando o messaggiando tramite whatsapp il 350 012 1224 oppure visitare il sito web www.lazzarifelici.it