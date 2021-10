Cena della vigilia di Natale 2021 alla Tenuta Astroni

Cerchi un ristorante suggestivo per trascorre la serata del 24 dicembre 2021 all'insegna del divertimento e del buon cibo?

Tenuta Astroni, la miglior location per eventi a Napoli, organizza la sera del 24 Dicembre la cena della vigilia di Natale 2021 con un menù tipico tradizionale della cucina Napoletana ideato direttamente dal nostro chef Accietto Fabio.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON ACCONTO



MENÙ ADULTO CENA DELLA VIGILIA DI NATALE 2021

Prezzo € 85,00



Entrèe di Ostriche, Taratufi, Baccalà Fritto in Pastella & Capitone in Tempura con Prosecco



Zuppetta di seppie alla julienne e cozze su letto di fagioli cannellini e crostini aromatizzati con spezie.



Carpaccio di Salmone, Carpaccio di Tonno, carpaccio di pesce bandiera



Mezzo pacchero con Rana pescatrice, lupini e pomodorino sicilia



Frittura di gamberi e calamari con pata chips



Frutta Fresca & Frutta Secca Natalizia

Dolci Natalizi



Bibite, Acqua, Amaro, Grappa & Limoncello



Vino Falanghina & Aglianico delle Cantine Astroni



Il menù di mare può essere sostituito con il menù di terra solo al momento della prenotazione.



MENÙ BAMBINO CENA DELLA VIGILIA DI NATALE 2021



Prezzo € 35,00



Prosciutto di Parma & Mozzarella di Bufala

Pennette al Sugo

Cotoletta di Pollo con Patatine

Acqua & Bibite



INTRATTENIMENTO PER ADULTI

La serata sarà allietata dalla musica con il DJ Andrea Vocaturo.

Inoltre, durante la cena avrete la possibilità di partecipare ad una divertente tombolata.



INTRATTENIMENTO PER BAMBINI

Durante la notte della Vigilia di Natale i bambini avranno l’occasione di incontrare Babbo Natale che consegnerà all’interno della sua casa i regali a tutti i bambini. Inoltre, i genitori potranno scattare una foto ai loro bambini al momento della consegna del regalo.

I regali dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno 21 Dicembre 2021.

Il costo di partecipazione è di € 10,00 a bambino.

