Quando Dal 12/11/2021 al 12/11/2021 Orario non disponibile

Il 12 novembre, il piccolo teatro in giallo di Piazza San Domenico Il Pozzo e Il Pendolo propone la Cena in Nero: il primo Murder Party in Black.

Dal dress code alla storia, dal menù alla musica, la Cena con Delitto de Il Pozzo e il Pendolo si tinge completamente di nero.

INFO E PREVENDITA

Costo € 35 a persona

www.ilpozzoeilpendolo.it

CONTATTI: 081.5422088, 347.3607913

