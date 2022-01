La Cena con Delitto: il Murder Party scaccia guai del nuovo anno

Il 14 gennaio, il piccolo Teatro Il Pozzo e Il Pendolo propone la Cena con Delitto.

Per il primo Murder Party del nuovo anno riti propiziatori, formule scaramantiche, e menù scacciaguai.

Un nuovo copione, nuove suggestioni identica la voglia di mettersi in gioco divertendosi.

"Tre ore, solo tre ore per indagare e smascherare un diabolico assassino e scoprirne il movente. La cena con delitto - spiegano gli organizzatori -, è un format che primo tra tutti il Pozzo e il Pendolo ha importato dalla Gran Bretagna. Il murder party, di matrice anglosassone nasce nella seconda metà dell’ottocento, come forma di intrattenimento dell’alta borghesia. La fusione tra il teatro ed il gioco, l’utilizzo del modello d’indagine deduttivo, l’interazione tra il pubblico e gli attori, l’ossequio alla regola della credibilità rappresentano i cardini fondamentali di questa forma di intrattenimento che riscuote oggi come nel secolo scorso grande consenso del pubblico.

Le fasi dello spettacolo, cui il pubblico prende parte singolarmente o in squadra si alternano a quelle della cena in formula di buffet.

La “messa in scena” si articola intorno a differenti copioni per rendere ogni Cena con Delitto un evento unico ed indimenticabile, è necessario quindi che al momento della prenotazione si forniscano indicazioni sulle nostre cene cui si è già preso parte".

Costo € 35 a persona

INFO E PREVENDITA: www.ilpozzoeilpendolo.it

CONTATTI: 081.5422088, 347.3607913