Da Capodanno all’Epifania al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Capodanno ed Epifania d'arte e natura al Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Il 1º gennaio 2024 il Museo sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00 con ultimo ingresso alle 17.00, per un Capodanno d’arte.

Il Museo sarà aperto tutti i giorni dal 1º gennaio al 6 gennaio 2024 escluso il mercoledì (giorno di chiusura settimanale).

Il Real Bosco e il parco saranno sempre aperti, nei consueti orari.

Un'occasione da non perdere per scoprire i capolavori della Collezione Farnese, le meraviglie della Galleria delle cose rare e preziose, la Collezione De Ciccio, la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700, il Corridoio Barocco, le Mostre in corso (Oltre Caravaggio e l’opera Damasa di Gian Maria Tosatti al secondo piano del Museo e Napoli Explosion nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte) e a rivivere i fasti delle sale dell’Appartamento Reale.