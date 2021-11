CANTIERI BEAT, Concert & Jam a ingresso gratuito

CANTIERI BEAT Concert & Jam

INGRESSO GRATUITO

È consigliata la prenotazione: 329 9144498.

In prima serata ore 21:00.

- Ampio parcheggio – Pozzuoli.



“CANTIERI BEAT” un format che mira alla musica dal vivo di qualità in un ambiente elegante e confortevole come CANTIERI FOOD//DRINK//MUSIC, spazio che mette cura nei dettagli.

Apriremo la serata con

JOINT VENTURE in un LIVE SET che ci immergerà nella musica hip hop, rap, deep house per una serata di spensieratezza e all’ insegna del divertimento.

Gino Giovannelli: Keys and Vocals.

Alessio Pignorio: Bass Synth & Drum Machine.