Birra Fest al Vic' Street di Napoli
Quando Dal 23/10/2022 al 23/10/2022 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Domenica 23 ottobre, al Vic' Street di Napoli appuntamento con il Birra Fest.
Infoline : 081662423
cell.:3356215987
cell.: 3387981020
GRANDE FESTA DELLA BIRRA A NAPOLI NEL CUORE DELLA CITTA' A POCHI PASSI DAL LUNGOMARE CARACCIOLO. DEGUSTA LA BIRRA, LASCIATI DECANTARE SULLE SUE ORIGINI SUI DIFFERENTI SAPORI, IL TUTTO ACCOMPAGANTO DALLA MUSICA DELLA CHITARRA E MANDOLINO IN UNO SCENARIO PITTORASCO E SUBLIME, TRA DANZE IRLANDESI E TANTO DIVERTIMENTO.