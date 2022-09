“Bill Viola. Ritorno alla vita” in mostra alla Chiesa del Carminiello a Toledo

Intero 10€ - Ridotto under 18: 8€ - Bambini fino a 5 anni: gratuito - Scolaresche: 5€ cad., insegnanti in accompagnamento gratuito

Prezzo Intero 10€ - Ridotto under 18: 8€ - Bambini fino a 5 anni: gratuito - Scolaresche: 5€ cad., insegnanti in accompagnamento gratuito

Dal 2 settembre, il grande artista statunitense Bill Viola, padre della videoarte, torna a Napoli con una mostra pensata per la riapertura di un gioiello artistico della città. “Bill Viola. Ritorno alla Vita” è allestita all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo che, per l’occasione, riapre al pubblico.

La mostra, curata da VanitasClub e Bill Viola Studio, in collaborazione con Asso. Gio. Ca. (Associazione Gioventù Cattolica), aprirà le porte della chiesa, gioiello architettonico napoletano, in via Carlo de Cesare 30, nei Quartieri Spagnoli, alle spalle di via Toledo e a due passi da piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito.

< - dichiara Francesca Orlandini di VanitasClub - La parola greca martire originariamente significava 'testimone'. Così come i martiri rappresentati da Bill Viola, oggi anche noi siamo chiamati ad essere testimoni della sofferenza degli altri, in un mondo in cui ogni forma di distanza spazio-temporale è ormai annullata dall'azione dei mezzi di comunicazione. Così l'Artista vuole spronarci, prendendo esempio dalle vite passate di azione dei martiri, a reagire alle nostre vite moderne di inazione>>.

< – continua Gianfranco Wurzburger, Presidente di Asso. Gio. Ca. (Associazione Gioventù Cattolica) -. Quest’ultima contribuirà, in parte, alla raccolta dei fondi necessari per completare i lavori di restauro. L'obiettivo è quello di realizzare il centro di aggregazione giovanile "Fratelli tutti", in collaborazione anche con la Pastorale giovanile della Diocesi di Napoli>>.

< - concludono dall’Arciconfraternita -. Incuneata in quella che oggi è la facciata di un palazzo storico di Napoli, quasi nascosta, questo piccolo edificio di culto sorge a ridosso di Via Toledo, nel cuore di quei Quartieri Spagnoli che, da area a rischio, insita della sua natura di “quartiere” militare che ospitava per lo più alloggi delle guarnigioni spagnole di Pedro de Toledo, ha saputo anch’essa rinascere negli anni come luogo di interesse turistico>>.

L’allestimento di “Bill Viola. Ritorno alla vita” comprende cinque video-opere di Bill Viola, appositamente selezionate dal Bill Viola Studio per la suggestiva location, affidata ad Asso. Gio. Ca.

All’interno della Chiesa, riaperta per l’occasione e che potrà essere apprezzata interamente durante la visita, Earth Martyr, Air Martyr, Fire Martyr e Water Martyr (2014), derivate dall'installazione video permanente su larga scala Martyrs (Earth, Air, Fire, Water), inaugurata nella Cattedrale di St. Paul a Londra, nel maggio del 2014, e Three Women (2008), parte della serie Trasfigurazioni, dedicata alla riflessione sul passare del tempo e sul processo attraverso il quale si trasforma l'interiorità di una persona.

È possibile prenotare l’ingresso al link https://vanitasclub.org/bill-viola-napoli-ritorno-alla-vita/ .

Biglietti

Intero: 10€

Ridotto under 18: 8€

Bambini fino a 5 anni: gratuito

Scolaresche: 5€ cad., insegnanti in accompagnamento gratuito