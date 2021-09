biketowork, tutti al lavoro in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Anche quest’anno FIAB Napoli Cicloverdi nella “Settimana Europea della Mobilità” promuove il BiKETOWORK coniugando il tema della Salute e della mobilità sostenibile attraverso lo slogan ” Prendi a cuore il tuo ambiente: scegli la bici!".

Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto significa, infatti, prediligere la sostenibilità perché l’uso della bicicletta contribuisce notevolmente ad alleggerire il traffico e ridurre l’inquinamento, ma soprattutto rimette le persone al centro delle nostre città.

Per questo motivo Fiab Napoli Cicloverdi sarà presente in Largo E. Berlinguer( fermata metro Toledo) dalle 16 alle 20 per premiare tutti i ciclisti che ritornano dal lavoro con un grazioso gadget e per chiedere al sindaco di Napoli di aderire al programma regionale sperimentale di Biketowork che consentirà di finanziare chi si reca a lavoro in bici.

Saremo riconoscibili da un gilet giallo con il logo della Fiab e avremo un gazebo dove si potranno chiedere informazioni sulle nostre iniziative, curiosare e prelevare il nostro materiale informativo.

Info e contatti : Teresa Dandolo 3387523019 Mostra meno

