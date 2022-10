Abitiamo il mondo coltivando la mente: seminari, esperienze, passeggiate

Dall’ecopsicologia all’agricoltura sociale, dal teatro danza al Gyrotonic. Al via la seconda edizione di “Abitiamo il mondo coltivando la mente: seminari, esperienze e passeggiate”, iniziativa a cura di Psicoterapia Benessere Napoli.

A partire dal 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, un anno di appuntamenti prevalentemente gratuiti (solo per alcuni è previsto un costo) tra seminari, esperienze in natura, giornate di riflessione, workshop esperenziali e appuntamenti con la Sipgi Scuola di specializzazione di Gestalt Integrata.

“Più che mai in questo momento non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle questioni ambientali. La visione antropocentrica dell'essere umano ci rende spesso distratti e non consapevoli di ciò che accade e di quanto siamo responsabili per il pianeta Terra. C'è uno stretto legame tra il nostro rapporto con l'EGOsistema e l'ECOsistema. - spiega Maura Perrone, psicoterapeuta e ideatrice dell’iniziativa - “La rivoluzione verde parte da dentro di noi. Il nostro benessere aumenta se siamo in relazione e se ci riconosciamo nell’altro, anche non umano. Il programma di quest'anno nasce dalla voglia di affrontare la delicata e urgente questione ambientale da più punti di vista e in diverse modalità. I seminari del sabato mattina, dodici appuntamenti gratuiti, con relatori di grande esperienza, approfondiranno il tema da diverse prospettive, dalla psicoterapia alla nutrizione, dall'ecologia politica alla sessuologia, dalla medicina naturale all'ecopsicologia.

Le esperienze all'aria aperta si svolgeranno in natura, prevedono a pagamento, nel corso dell'anno, incontri di yoga, gyrokinesis, teatro danza, workshop di crescita personale, passeggiate per il riconoscimento di erbe spontanee, passeggiata e pranzo in una fattoria sociale. Nella sezione giornate da ricordare offriamo degli sportelli di ascolto gratuiti in giorni speciali dell'anno. L'appuntamento con la Sipgi vuole essere un’opportunità per psicologi e medici di incontrare gratuitamente i docenti di una scuola di specializzazione in psicoterapia. Il workshop esperienziale Le stagioni dentro e fuori di noi: ciclicità e cambiamento condotto da me, invece, è un percorso di 4 incontri per sperimentare nelle diverse stagioni dell'anno il mondo interno”.

Il programma prevede 43 appuntamenti distribuiti in 5 sezioni: Giornate da ricordare; Esperienze all’aria aperta: in, con e per la natura; Workshop esperienziale a cadenza stagionale; Il salotto della Gestalt; I seminari del sabato mattina.

Da calendario nello specifico i primi appuntamenti per ciascuna sezione sono: Giornate da ricordare, che si svolgono in sede, tutte ad ingresso libero (necessaria la prenotazione). Si inizia il 10 ottobre alle ore 10 Con la Giornata mondiale della Salute Mentale, sportello di ascolto gratuito; Esperienze all’aria aperta: in, con e per la natura. Da svolgersi in sedi diverse, info costi 081 4613522 (tel e whatsApp), necessaria la prenotazione. Si inizia il 15 ottobre ore 11 con Le potenzialità nei percorsi inclusivi e di valorizzazione delle fragilità attraverso l’agricoltura sociale, con Roberto Malinconico, segue pranzo presso Fattoria Sociale Melagrana-Koinè Soul Food Dugenta (BN); Workshop esperienziale a cadenza stagionale Le stagioni dentro e fuori di noi: ciclicità e cambiamento, condotto da Maura Perrone. Gli appuntamenti si svolgono in sede, ore 18/20, per costi ed info 081.4613522. Si inizia il 21 ottobre con L’autunno ed il vento; Appuntamento con la SIPGI (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltico Integrata): Il salotto della Gestalt. Si svolge in sede, ore 15-18, ingresso libero (necessaria la prenotazione). Si inizia il 22 ottobre con Presentazione del ciclo di incontri ed esperienza di gruppo con Raffaele Sperandeo e Chiara Scognamiglio; “I seminari del sabato mattina” nella sede di Psicoterapia Benessere Napoli alle ore 10, tutti con ingresso libero (necessaria la prenotazione). Si inizia il 29 ottobre con “L’Econido di Scampia: un percorso naturale di crescita per grandi e piccini” con Barbara Pierro, Susy Mascolo, Ilaria de Leonardis dell’associazione “Chi Rom e Chi no”.

PROGRAMMA COMPLETO

I seminari del sabato mattina

In sede, ore 10, introduce Maura Perrone, ingresso libero, necessaria la prenotazione

· 29 OTTOBRE Barbara Pierro,Susy Mascolo,Ilaria de Leonardis (Chi Rom e Chi no…) L’Econido di Scampia: un percorso naturale di crescita per grandi e piccini

· 19 NOVEMBRE Giacomo D’Alisa Mente, ecologia e transizione

· 3 DICEMBRE Marcella Danon Una chiacchierata sull’Ecopsicologia

· 21 GENNAIO Zila Carnevale Come riconoscere e prevenire lo stress nella vita e nel lavoro attingendo alle risorse naturali

· 11 FEBBRAIO Michele Rossena La natura personale ritrovata è armonia con l’universo

· 25 FEBBRAIO Dario Aquilina, Dal corpo e dal movimento all’anima. Le immagini che curano: la possibilità degli strumenti immaginali per un’ecologia dell’anima

· 4 MARZO Donatella Segati, La mela, l’eros e il mondo

· 25 MARZO Defliana Marolda Cura e prevenzione delle patologie del cane e del gatto con la medicina integrata: focus sul sistema cannabinoide

· 8 APRILE Antonello Chiacchio Gestire lo stress e ritrovare l’energia vitale

· 22 APRILE Melania Ametrano Psiche e materia. L’Unus mundus nella psicologia analitica di Carl Gustav Jung

· 6 MAGGIO Ottavio Iommelli One health: uomo, animale, ambiente

· 20 MAGGIO Flavia Esposito Alimentazione sostenibile e guida nutrizionale ad una dieta vegetariana e vegana

Esperienze all’aria aperta: in, con e per la natura

Sedi diverse, info costi 081 4613522 (tel e whatsApp), necessaria la prenotazione

· 15 OTTOBRE ore 11 Le potenzialità nei percorsi inclusivi e di valorizzazione delle fragilità attraverso l’agricoltura sociale, con Roberto Malinconico, segue pranzo presso Fattoria Sociale Melagrana-Koinè Soul Food Dugenta (BN)

· 19 OTTOBRE ore 17/19 Laboratorio di teatrodanza: movimenti poetici vicino al mare, con Barbara Sabella presso spiaggia della Rotonda Diaz (NA)

· 23 OTTOBRE ore 10:30/12 Yoga in Natura con Barbara Lepretti presso Real bosco di Capodimonte (NA)

· 19 MARZO ore 10:30/15:30 Riconoscimento erbe spontanee, passeggiata guidata da Roberto Ventromile, Real Bosco di Capodimonte (NA)

· 29 APRILE ore 10/14 Il mare dentro: ascolto della fluidità, transitorietà e profondità dell’essere, workshop condotto da Francesco Marino, presso spiaggia Parco Sommerso della Gaiola (NA)

· 27 MAGGIO ore 10:30/12 Gyrotonic e Gyrokinesis: muoviti a ritmo del tuo respiro con Viviana Sannino e Fabiana Masullo presso Parco Virgiliano (NA)

· 3 GIUGNO ORE 10/14 La saggezza del filo d’erba: forza e spessore nella leggerezza e nella flessibilità, workshop condotto da Francesco Marino, presso Real Bosco di Capodimonte (NA)

Giornate da ricordare

In sede, ingresso libero, necessaria la prenotazione

· 10 OTTOBRE Giornata mondiale della Salute Mentale, sportello di ascolto gratuito

· 20 OTTOBRE ore 17:30 Alla scoperta di me: la forza… Presentazione del percorso di crescita personale condotto da Concetta Vergati e Simona Durante

· 26 OTTOBRE ore 18:30 Presentazione del corso di meditazione mindfulness Mi prendo cura di me, condotto da Lucia Battaglini e Concetta Vergati

· 4 NOVEMBRE ore 17:30 Identificazione precoce dei DSA: l’importanza dello screening, seminario condotto da Beatrice De Rosa

· 17 NOVEMBRE Giornata internazionale degli studenti, primo colloquio psicologico gratuito per studenti

· 25 NOVEMBRE Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne, sportello di ascolto gratuito

· 20 GENNAIO ore 17:30 Il trauma e le sue conseguenze: ritrovare il benessere con la tecnica EMDR, seminario condotto da Beatrice De Rosa

· 15 MARZO Giornata dedicata all'informazione e sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, primo colloquio psicologico gratuito

· 18 MARZO ore 10/19 Giornata internazionale del riciclo, Swap Party

· 27 MARZO sportello gratuito di consulenza per disagio lavorativo e Mobbing

· 1 GIUGNO Giornata mondiale dei genitori, colloquio gratuito di sostegno alla genitorialità

Appuntamento con la SIPGI (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltico Integrata): Il salotto della Gestalt

In sede, ore 15 -18, ingresso libero, necessaria la prenotazione

· 22 OTTOBRE Presentazione del ciclo di incontri ed esperienza di gruppo con Raffaele Sperandeo e Chiara Scognamiglio

· 5 NOVEMBRE La comunicazione nella relazione con il paziente con Chiara Scognamiglio

· 10 DICEMBRE Il colloquio con il minore ed i suoi genitori con MariaLuigia Fusco

· 14 GENNAIO Il contratto con il paziente con Valeria Cioffi

· 4 FEBBRAIO Il contatto tra psicoterapeuta e paziente con Antonello Chiacchio

· 11 MARZO La Psicodiagnosi con Nicole Nascivera

· 1 APRILE Parlare di sessualità con il paziente con Enrico Moretto

· 13 MAGGIO Lo sguardo oltre la foto. L’uso del mezzo fotografico per la terapia con Luciana Mosca

· 10 GIUGNO Ecologia del mondo interno: consapevolezza e riconnessione con Maura Perrone

Workshop esperienziale a cadenza stagionale

Le stagioni dentro e fuori di noi: ciclicità e cambiamento, condotto da Maura Perrone

In sede, ore 18/20, per costi ed info 0814613522

21 OTTOBRE L’autunno ed il vento

3 FEBBRAIO L’inverno e la calma

7 APRILE La primavera e l’energia

23 GIUGNO L’estate ed il qui ed ora