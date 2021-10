Bagno di GONG & Aperitivo al Lago d'Averno

Indirizzo non disponibile

Il "bagno di gong" è un'esperienza di ascolto e rilassamento in cui i partecipanti sono accompagnati in un viaggio alla scoperta di sé attraverso il suono di gong, arpe angeliche e altri strumenti ancestrali.



Le vibrazioni permettono di raggiungere un profondo stato meditativo, fuori dal tempo, in cui tutte le cellule sono delicatamente massaggiate dal suono mentre la mente è libera di alleggerirsi e dare nuova luce a ricordi ed emozioni.

Un'esperienza unica, che coinvolge corpo, mente e spirito.

????????? ??????????: materassino yoga/da campeggio, vestiti comodi, coperta ed eventuale cuscino



L’esperienza è condotta da Fabio Vescarelli di GONG whisper, musicista, gong master, ricercatore del suono

L'evento si svolgerà all'aperto, nella leggendaria cornice del lago d'Averno; per l'occasione il gong "Plutone" avrà perciò una particolare rilevanza

CONTRIBUTO: 20€ per il bagno di gong, 10€ per l'aperitivo a seguire

I posti sono limitati, è necessario prenotare compilando questo modulo: https://bit.ly/3l8kuHM