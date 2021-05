Pedamentina e Vigna di San Martino: AperiTour al tramonto

Al centro della terza metropoli più grande d'Italia si conserva un luogo magico: la collina di San Martino, con la Certosa e il Castel Sant'Elmo, con il suo borgo incantato lungo i 414 gradini che compongono la pedamentina, la gradinata con il panorama più bello di Napoli..... e la vigna, un'oasi di campagna in piena città, il vigneto urbano più grande d'Europa: 7,5 ettari dedicati alla cultura ecologica con una vista semplicemente mozzafiato davanti alla quale potremo goderci un'indimenticabile aperitivo.



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Turistica della Regione Campania, in collaborazione con l'associazione Piedi Per la Terra



Appuntamento al Belvedere di San Martino

ore 16:00

Si consigliano scarpe comode



Contributo: 25€ adulti / Gratis per i bambini fino a 10 anni / 15€ per i ragazzi da 11 a 17 anni (visita guidata + ingresso alla Vigna con guida interna + aperitivo)



𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐎𝐁𝐁𝐋𝐈𝐆𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 al +393483488440



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

distanziamento di 1m

aperitivo NON a buffet, ma singolo nel rispetto delle norme anticovid.