Antonio Fresa piano solo per Napoli Jazz Winter 2020

Ritorna il Napoli Jazz Winter, il grande festival del jazz organizzato dall’Associazione Culturale “Napoli Jazz Club” che, per il mese di ottobre, presenta ottime serate all'insegna del jazz che si svolgeranno al Vomero presso l’Auditorium Salvo D'Acquisto.

Si parte venerdì 16 ottobre alle ore 19 con Antonio Fresa e il suo pianoforte nel live “Piano Verticale - a soundtrack experience”, un viaggio che spazia dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival di Sanremo, da "Piano Verticale" alle Vatican Chapels: questa potrebbe essere la sintesi per raccontare questo artista, ma Antonio Fresa è molto di più, è compositore, direttore d'orchestra, produttore, side-man fra i più sensibili e ricercati. "Piano Verticale" è un progetto che segna una svolta nella vita artistica di Antonio Fresa. Il concerto di "Piano Verticale" è avvolgente; un mondo di idee ed emozioni sussurrate dai tasti di un pianoforte verticale. Un viaggio musicale che si arricchisce di influenze classiche e contemporanee, di musica minimale e di frammenti dal colore jazzistico. Alcuni di questi brani sono nati per commentare un film, un documentario, un corto e portano con sé storie di unione,assenza, equilibri e mancanze, altri sono composizioni nate proprio per questo progetto.

I concerti del Napoli Jazz Winter sono organizzati nel massimo rispetto delle normative anti Covid per permetterne la fruizione in totale sicurezza.

Info & Prevendita bigliettI presso le prevendite abituali 081.5568054 - 0815564726 - 081.7611221 – 081.5519188

www.go2.it oppure sulle pagine facebook di: Napoli Jazz Club Gruppo FB; Quelli del .....Napoli Jazz Club

Posto Unico €. 15,00 + prev