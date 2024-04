Animals, a Napoli la mostra di peluche a grandezza naturale

Arriva nel cuore di Napoli un divertente evento che in chiave ludica sensibilizza il pubblico al rispetto dell'ambiente e degli esseri viventi che lo abitano, che porta i più piccini alla scoperta degli animali e dei loro habitat: al via Animals, una particolare mostra di 144 peluche a grandezza naturale che insegna a conoscere e a salvaguardare l’ecosistema.

Animals, conoscere gli animali rispettandoli

L'evento si terrà presso il Centro Commerciale Neapolis di Napoli (via Argine, 380) dal 6 al 21 aprile 2024. La mostra "Animals - Conoscere gli animali rispettandoli" è una vera e propria esposizione ludico-didattica che vuole offrire un’esperienza divertente e allo stesso tempo lanciare un messaggio etico di salvaguardia e coesistenza: gli animali si possono vedere e conoscere, ma bisogna rispettarli, oltre che rispettare i luoghi in cui vivono. La mostra è strutturata in otto aree tematiche e ha anche un oceano 3D. Sarà possibile visitarla tutti i giorni agli orari di apertura del Centro Commerciale, dalle 9.00 alle 21.00. I peluche a grandezza naturale sono realizzati con estrema cura in materiale 100% pet riciclato.

Il concorso a premi

E non è finita qui, durante la permanenza si potrà partecipare anche ad uno strepitoso concorso: con una spesa minima di 15 euro (con scontrino unico), durante le fasce orarie 10:00-14:00 e 16:00-20:00, sarà possibile recarsi presso la postazione dedicata in Galleria per provare a vincere tante vantaggiose Gift Card dal valore di 20 euro. Il numero di giocate consentite dipende dall’importo dello scontrino, nel dettaglio:

dai 15,01 ai 30 euro: 1 giocata;

dai 30,01 ai 60 euro: 2 giocate;

dai 60,01 ai 100 euro: 3 giocate;

sopra i 100,01 euro: 4 giocate;

La Gift Card ha validità di un anno a partire dalla data della vincita.

Il Centro Commerciale Neapolis

Il Centro Commerciale Neapolis è un luogo accogliente e sicuro, con un grande parcheggio gratuito e videosorvegliato e tante novità da scoprire. In Galleria è possibile trovare ben 80 negozi con i migliori brand per lo shopping, ma anche bar e ristoranti per tutti i gusti. A disposizione dei clienti nuovi spazi per rilassarsi, stare in compagnia, partecipare ad eventi culturali, studiare o lavorare. Inoltre, è possibile anche allenarsi nello spazio fitness aperto 24 ore su 24.