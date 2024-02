Prezzo non disponibile

Fa tappa a Napoli il tour "Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato" di Alfa.

Il giovane artista, che negli scorsi giorni è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, si esibirà live sul palco del Palapartenope il 16 aprile 2024.