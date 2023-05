Sistemi di AI e algoritmi predittivi applicati all’agricoltura: AiGronomist debutta a Innovation Village 2023

SbS Group, startup che dal 2018 si occupa di implementare servizi innovativi nel campo della consulenza ingegneristica, è lieta di annunciare la sua partecipazione alla prossima edizione di Innovation Village, in programma dal 10 all’11 maggio 2023 nella splendida location di Villa Doria d’Angri sita in via Petrarca, 80. La manifestazione è organizzata da Knowledge for Business e promossa da Regione Campania, con il contributo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

In occasione dell’evento, l’azienda presenterà il progetto AiGronomist: il sistema agronomico virtuale basato sul monitoraggio dei dati di campo tramite sistemi IoT e algoritmi AI, ideato per offrire un supporto accurato ed efficiente agli operatori del settore agricolo. Grazie alla piattaforma, sarà possibile ricevere in tempo reale su dispositivi elettronici informazioni preziose sullo stato delle colture e sulle attività da pianificare e da svolgere in campo. In questo modo, si potranno evitare sprechi di risorse e ridurre i tempi e i costi necessari al monitoraggio manuale. AiGronomist è, inoltre, uno dei beneficiari del POR Campania FESR 2014-2020.

Tra i tavoli di lavoro in agenda, mercoledì 10 alle ore 15:00 sarà il turno di “AiGronomist: Sistemi di intelligenza artificiale e algoritmi predittivi come tecnologie abilitanti nel settore agricolo”, che vedrà intervenire importanti attori del settore agritech, nonché i principali partner del progetto. Tra questi, i ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche e gli sviluppatori software di .HPO. Il tavolo di lavoro sarà anche un’occasione per far conoscere BugBox, la trappola per insetti automatizzata in grado di rilevare la presenza di oltre 60 specie diverse di insetti nocivi e di segnalare eventuali infestazioni in atto. Grazie alla sua tecnologia avanzata, fornisce indicazioni precise su come intervenire prontamente per ridurre i danni alle colture.

«Innovation Village rappresenterà per il team di AiGronomist una fantastica opportunità per confrontarsi con altre realtà del settore ed esplorare nuovi modi possibili per creare interessanti sinergie fra ricerca e imprese», ha dichiarato Nicola Petriccione, Founder & CEO di SbS Group e ideatore di AiGronomist.