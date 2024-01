Piazza Mercato, in migliaia alla festa della Befana|FOTO e VIDEO

foto e video di Mario Amitrano

Migliaia di persone in Piazza Mercato e dintorni per la tradizionale Notte della Befana. Un trionfo di cioccolata, giocattoli e dolci, ma anche di trippa, spighe e pizze a portafoglio per quella che è da sempre l'ultima serata di festa del periodo natalizio. Traffico ovviamente in tilt per tutta la serata e gran parte della notte anche per la contemporanea apertura straordinaria dei negozi del Rettifilo.

Il concerto di Enzo Gragnaniello, che ha cantato alcuni dei suoi brani di maggior successo, è stato seguito e apprezzato da circa duemila persone che hanno dedicato uno splendido tributo al grande artista napoletano che ha interagito più volte col pubblico presente. Presenti, con uno stand tutto loro, anche alcuni personaggi noti nel mondo dei social, i cosiddetti tiktoker, osannati come vere e proprie star.