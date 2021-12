Non si ferma il mercato dei rifiuti a Piazza Garibaldi Anche nel giorno di Santo Stefano, come sempre

Purtroppo Napoli non è solamente la grande bellezza che in tanti sembrano aver scoperto solo dopo una trasmissione televisiva...

Napoli è anche altro, ed è anche l'indegno mercato dei rifiuti che anche nel giorno di Santo Stefano, come del resto tutti i giorni, si è tenuto a Piazza Garibaldi, il biglietto da visita della città...

Centinaia di venditori, migliaia di potenziali acquirenti.

Inutile la presenza di sporadiche pattuglie della Polizia Municipale, che si è limitata per lo più a tentare di far da deterrente, con la sua presenza, nei confronti di altri disperati in cerca di posti da occupare per l'esposizione della propria merce.