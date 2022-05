Vomero Apre Lego al Vomero, per la gioia di grandi e piccini A cedere il posto al colosso danese è DMail

Lego in via Scarlatti (Foto di Mario Amitrano)

Nel cuore del Vomero, a Napoli, in via Scarlatti, arriva la Lego, per la gioia degli amanti delle costruzioni con i famosissimi mattoncini colorati. A cedere il posto al colosso danese è DMail, il negozio degli oggetti utili e introvabili. Sui social è già iniziato il tam-tam tra gli appassionati: tutti in cerca della data ufficiale di apertura al pubblico.

Mattoncini sfusi, quindi, anche a Napoli, oltre a quelli già da qualche anno in vendita nel primo Lego Store della Regione al Centro Commerciale Campania di Marcianise