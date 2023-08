Sfasciano l'auto al noto imprenditore: lui risponde con l'ironia Disavventura per Andrea Vento, il re dei viaggi. Ritrovata la vettura ha intonato una canzone di Claudio Baglioni

"Coloriamo il degrado". Risponde così, con ironia e speranza, Andrea Vento ai ladri che gli hanno sfasciato la macchina per rubargli la radio e l'apparecchiatura elettronica collegata. L'imprenditore partenopeo, che tutti conoscono come "il re dei viaggi", amato e seguito da migliaia di turisti in giro per il mondo, di passaggio in questi giorni a Napoli, nel suo quartiere, quello di Ponticelli, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui lo si vede mentre spazzola via dal sediolino i pezzi di vetro del finestrino mandato in frantumi dai ladri e si mette al volante.

Dopo poco incomincia a intonare una canzone di Claudio Baglioni, da sempre un suo idolo, dal titolo "Poster", mentre gira per un quartiere sempre più degradato. "Coloriamo il degrado" ha scritto Andrea Vento sulla pagina Facebook, ma il testo della canzone ("sogni di fuggire via") è eloquente al massimo: in tanti sognano di fuggire via dal degrado. Lui, per fortuna, ci è riuscito, andando a vivere per gran parte dell'anno a Dubai, ed è davvero un peccato che sia stato accolto così al suo temporaneo rientro. Immagini e video che faranno il giro del mondo. Tanta la solidarietà espressa all'imprenditore partenopeo sui suoi profili social.