La donna che defeca in Piazza Garibaldi Insulto alla città di Napoli. "Sindaco, andiamoci assieme da quelle parti"... il mio invito al primo cittadino

Piazza Garibaldi, a Napoli, è sempre più una cloaca a cielo aperto. Un gabinetto pubblico. Un luogo dove chiunque può permettersi di defecare ed urinare senza neppure appartarsi più di tanto, pulirsi alla meno peggio e lasciare escrementi e fazzolettini sporchi dappertutto, proprio come questa signora che vedete in foto mentre fa i suoi bisogni e si pulisce tranquillamente dietro un altro disperato per poi incamminarsi tranquillamente verso la Stazione.

Probabilmente non una clochard.

Non una senza fissa dimora.

Non una barbona.

Le foto le ho scattate personalmente mercoledì sera, alle 22.15.

Oltre a questo scempio, da quelle parti si vede di tutto e di più.

Piazza Garibaldi: la piazza è sempre più una vergogna per la città di Napoli.

Il biglietto da visita della città, si suol dire... ma se questo continua ad essere il biglietto... beh, lasciamo perdere...

Il Sindaco parla di riqualificazione e via dicendo.

Ma il Sindaco ci va da quelle parti?

Andiamoci assieme, Sindaco... in incognito e senza scorta. E poi se ne parla.