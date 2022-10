"Auguro anche a te di restare bloccato di fronte a una macchina in sosta come la tua" L'ironia di una giovane mamma nei confronti di un automobilista incivile

Siamo in via Pietro Castellino, all'Arenella, all'angolo con via Undici Fiori del Melarancio. Quel che colpisce non è tanto l'inciviltà, la protervia e la maleducazione del solito automobilista menefreghista che lascia la macchina sulle strisce pedonali e sullo scivolo per gli invalidi. Quel che colpisce invece è l'ironia, l'eleganza e la delicatezza della signora, una giovane mamma, che quotidianamente trova quella macchina sul suo percorso mentre porta in giro sul passeggino il figlio di appena otto mesi: beh, la donna si è armata di "carta e penna" e gli ha lasciato sul parabrezza una "multa" un po' particolare, sicuramente diversa da quella che potrebbe e dovrebbe fare una qualsiasi pattuglia della Polizia Municipale. Una lettera a cuore aperto, una sorta di preghiera, un invito a rinsavire, a rendersi conto del disagio che quel modo di parcheggiare provoca ai passanti. "Ciao, abito di fronte, e tutti i giorni, quando torno a casa e attraverso la strada col passeggino e il mio bimbo di 8 mesi, sono costretta a camminare al di fuori del marciapiede rischiando di essere investita insieme al mio bimbo, perchè tu hai ben pensato di parcheggiare sulla discesina destinata ai passeggini e le carrozzelle. Sperando che non ci succeda mai nulla, ti auguro un giorno di aver bisogno della discesa che oggi hai occupato, e, mentre siedi sulla tua carrozzella (temporaneamente, perchè sono sempre una brava persona), di rimanere bloccato di fronte ad un'auto in sosta come la tua. Con affetto. Una mamma". Una vera e propria ramanzina coi fiocchi, ma ironica e civile. L'augurio è che l'automobilista riesca a cogliere il senso delle parole ed eviti, in futuro, di parcheggiare la sua macchina sulle strisce pedonali e in prossimità dello scivolo per il passaggio di passeggini e carrozzelle.