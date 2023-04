Sanità in festa per il Napoli. In un bar si beve il caffè con le sagome di Osimhen e Spalletti Le foto

Napoli è sempre più...azzurra. I quartieri sono ormai quasi tutti completamente imbandierati in vista della conquista del terzo scudetto da parte degli uomini di Spalletti. Nonostante la cocente delusione per l'esclusione dalla Champions League da parte del Milan di Pioli, ogni giorno in giro per la città continuano a spuntare nuovi striscioni, nuovi abbellimenti e nuove coreografie. Dal Vomero a Fuorigrotta, da Pianura alla Ferrovia quasi una "gara" tra tifosi.

Questa volta siamo andati in giro in una delle zone più popolari di Napoli: la Sanità. Palazzi, balconi, negozi, bancarelle: dire che tutto è azzurro è poco. Il quartiere di Totò è già pronto per la festa, sotto lo sguardo attento, se così si può dire, dei giocatori del Napoli, le cui gigantografie sono sparse un po' dappertutto, e non è difficile prendere un caffè al tavolino di un bar "accanto" a Spalletti o ad Osimhen.