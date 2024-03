Pronto, Radio Cuore Aperto? Una straordinaria coppia, Geppy e Lorenzo Gleijeses (padre e figlio) celebra la diversità

Belli come attori. Belli en travesti. Sono la quintessenza della teatralità. Vent’anni fa li chiamavano femminielli. Oggi si usa il termine piu’ sofisticato “queer” ed e’ diventato di moda. E proprio ventitré anni fa fa il testo scritto dal drammaturgo Annibale Ruccello (scomparso tragicamente a soli 30 anni) Geppy lo portò a teatro. Successo strepitoso. Non c’erano ancora i social e le radio libere erano strumenti di distrazione di massa. Si chiamava in diretta e si chiedeva la canzone del cuore con dedica. In questo nuovo allestimento al Teatro Sannazaro curato da Geppy si legge in controluce il dramma della solitudine che poi vira sulla suspence del thriller. Il sottofondo di canzoni da “Tu mi fai girare come una bambola” di Patti Pravo a “Senza fine” di Ornella Vanoni è un po’ la colonna musicale nostalgica della nostra vita. Jennifer/Geppy le canta in playback, le mima, gesticola, scoppia a ridere e a piangere, mentre si trucca, si apparecchia scintillante e si prepara all’incontro con Franco che è scomparso da tre mesi e non si presenterà. Entra invece in scena Anna/Lorenzo, il duetto tra padre e figlio, cos’ simili e cosi’ diversi, è di assoluta bravura. Lorenzo, 43 anni, stesso occhio blu del padre, ha debuttato a 9 anni con li padre, stessa scuola eduardiana, ma a 20 anni ha fatto il suo percorso di crescita lavorando con Lindsay Kemp e con l’Odin Teatret che mette il corpo al centro dell’azione teatrale. Performer di un suo personalissimo stile, recita in inglese, spagnolo e portoghese, ma anche solo con il corpo. Ha imparato dal padre: Il teatro è sopratutto fatica e sudore. Prima degli applausi.

Geppy, campione di drammaturgia, ideatore del Festival internazionale delle Sirene a Capri, ha diretto vari stabili tra cui Milano, Calabria e il Quirino di Roma, é in pole position per la prossima direzione per il Teatro Stabile della città.