Festa, Farina e Forca: giù le mani da piazza del Plebiscito

Giù le mani dalla nostra Piazza. Non erano due gocce d’acqua, ma un diluivo universale quello che si è abbattuto per un’ora abbondante sul concerto di piazza del Plebiscito. Quasi un castigo divino per chi questo concerto non lo voleva, e sono i residenti di Chiaia e Montedidio che per due giorni sono stati blindati nelle loro case…Festa, Farina e Forca… ma I Borbone sono andati via o sbaglio?.

"Anche quest'anno l'amministrazione centrale nega ai residenti il diritto al transito, all'accesso a casa, alla quiete. Unico punto chiaro è che se riesci ad uscire di casa, in macchina o a piedi, era praticamente impossibile ritornarci”, riprendendo il grido di dolore dell’avvocato Antonella Esposito Gagliardo. L’unica via di fuga sarebbe stata l'ascensore di Via Chiaia. No invece era chiusa dalle ore 14 del 31 dicembre.

E’ diventata virale la sua petizione (di Antonella Esposito) online “Liberiamo Piazza Plebiscito" che trovo giusto diffondere: https://chng.it/X9D7CRHWrg