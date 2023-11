San Giuseppe Discarica davanti alla scuola Oberdan con pneumatici, vetri rotti e rifiuti di ogni genere Colpa della movida selvaggia della zona, di imbrattatori seriali o della scarsa presenza del personale addetto della raccolta dei rifiuti interessa poco al cittadino comune. Non è tollerabile tale situazione di degrado

Discarica davanti alla Oberdan (Foto di Nicola Clemente)

Accompagnare i propri figli a scuola tra vetri rotti, pneumatici abbandonati, bottiglie di birra e rifiuti di ogni genere, non è il massimo per un genitore. E' ciò che però accade nel cuore del centro storico di Napoli davanti al'istituto Comprensivo Foscolo Oberdan, nella sede di via dei Carrozzieri a Monteoliveto, che accoglie i bambini di asilo ed elementari. Oggi più che mai.

Colpa della movida selvaggia della zona, di imbrattatori seriali o della scarsa presenza del personale addetto della raccolta dei rifiuti interessa poco al cittadino comune. Non è tollerabile in una città che mira e forse lo sta diventando, se parliamo in termini numerici, una capitale del turismo, avere una così scarsa cura per le strade pubbliche e per ciò che abbiamo di più prezioso, i nostri bambini.

"Spesso siamo noi a provvedere a spazzare e a gettare i rifiuti che vengono lasciati continuamente in strada, ma non è giusto", denunciano i custodi degli edifici della zona.