De Luca risponde a Salvini: “Da noi concreta lotta alla camorra, non tweet”

Vincenzo De Luca, in una nota stampa, ha risposto alle critiche lui indirizzate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito della vicenda commissione sul San Giovanni Bosco. “Leggo le dichiarazioni del ministro Salvini – fa sapere De Luca – Non si comprende in quale universo sia e da quale pianeta stia parlando. Quando dovesse ritornare nel mondo reale, potrebbe finalmente constatare che la lotta contro la camorra e ogni forma di illegalità la stiamo facendo noi e spesso a nostro rischio, anche personale, spesso in totale solitudine”.

“Ieri – aggiunge ancora il presidente della Regione Campania – abbiamo spiegato in dettaglio le azioni da noi poste in essere per contrastare e sconfiggere presenze e azioni criminali. Ci dica lui, ricordandosi tra un tweet e l'altro di essere il ministro dell'Interno, quando concretamente intende istituire un posto di polizia all'ospedale San Giovanni Bosco, da me richiesto al Prefetto di Napoli, a fine 2018, senza ottenere nulla. La solidarietà ai medici, al personale, agli operatori tutti, la si garantisce con atti concreti e tempestivi, non con i tweet”.

De Luca prosegue ricordando che “senza aspettare tweet, la Magistratura è già impegnata anche su nostre sollecitazioni e denunce, in quel lavoro di accertamento e di contrasto alla criminalità organizzata che viene richiamato a parole”.