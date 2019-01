Torna la fontana di Tatafiore in via Scarlatti, scatta la protesta: "Facciamo un referendum"

Riesplode la polemica sulla fontana Itaca, opera dell'artista Ernesto Tatafiore. Installata ai tempi di Bassolino e rimossa quattro mesi fa per manutenzione, non era mai stata particolarmente amata dai residenti di via Scarlatti e del Vomero in generale.

Ma dopo la levata di scudi – di alcuni intellettuali nonché dello stesso autore – al momento della rimozione, scattano le proteste anche ora che sta per tornare al suo posto.

Dopo il lancio di petizioni perché l'opera non ricompaia al Vomero, adesso lo stesso presidente della Municipalità Vomero-Arenella Paolo De Luca parla di un referendum consultivo. "Il nostro regolamento – spiega al Corriere – lo prevede, e tanti mi stanno sollecitando in queste ore. Potrebbe essere una bella esperienza di partecipazione dei cittadini. Non solo vomeresi, ovviamente".

La richiesta a Palazzo San Giacomo è quindi di non reinstallarla fino al termine della consultazione popolare.