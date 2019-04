"Nella scuola sapevano tutti": novità sull'omicidio del piccolo Giuseppe

Gravi omissioni: nell'istituto di Crispano frequentato dal piccolo Giuseppe, ucciso di botte dal patrigno a Cardito, erano in tanti a sapere delle violenze che il bambino subiva a casa. Secondo quanto riportato dall'Ansa - confermato anche dai giornalisti di Chi l'ha visto - presto la Procura di Napoli Nord potrebbe iscrivere nel registro degli indagati anche personale in servizio nell'istituto di Crispano con l'accusa di non aver mai segnalato alle autorità le violenze subite dai bimbi.

Nel frattempo l'omicidio - per il quale sono in carcere Tony Essoubti Badre, patrigno del piccolo, e la madre Valentina Casa - ha prodotto un altro risultato. Sarebbero infatti già arrivati nell'istituto gli ispettori inviati dal Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.