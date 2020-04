Covid al Santa Maria delle Grazie: tamponi di massa e sanificazione in corso

Ricoveri sospesi, familiari dei pazienti tenuti fuori. Sono rigorose le disposizioni dalla direzione dell'Asl Napoli 2 Nord per l'ospedale di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie, al centro delle polemiche per i suoi 23 operatori sanitari e i suoi 2 pazienti risultati positivi al Coronavirus.

Che cosa è successo

La vicenda è nata dopo il ricovero a marzo di una donna asintomatica e risultata negativa al tampone. Trasferita all'Ospedale del Mare, le venne però diagnosticato il Covid-19, con una comunicazione fatta al nosocomio puteolano soltanto lo scorso 9 aprile.

La sanificazione

Per facilitare le attività di sanificazione dei reparti, soprattutto in Medicina e Chirurgia, l'accesso al Pronto Soccorso attraverso il 118 verrà sospeso per 72 ore da oggi. Sono in corso indagini epidemiologiche sui pazienti dimessi nei giorni scorsi dai reparti in questione. Inoltre, tutto il personale dei reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Radiologia, Ginecologia e Pronto Soccorso, sta vedendo i suoi dipendenti sottoposti a tampone, per un totale di circa 250 persone.

Vertice dei sindaci flegrei

Ieri c'è stato anche un vertice, durato più di tre ore, tra i sindaci dei Comuni flegrei di Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida e Bacoli, in pratica il bacino di riferimento dell'ospedale, ed il direttore generale e sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord, quello dell'ospedale puteolano ed alcuni primari del nosocomio.

Figliolia: "Fase delicata"

"La situazione di oggi è molto seria. Quanto è accaduto all’ospedale Santa Maria delle Grazie fa entrare la nostra città e tutti i Campi Flegrei in una fase molto delicata. Sono al lavoro con i sindaci degli altri comuni flegrei per ottenere interventi mirati da parte dell'Asl e far fronte a questa urgenza, che ci catapulta in uno scenario nuovo. Alcune azioni già sono state intraprese, come vi ho annunciato ore fa. Da sabato notte, sto lavorando incessantemente, insieme agli altri sindaci dei Campi Flegrei, per arginare questa criticità. Si farà poi luce sulle responsabilità di quanto è accaduto. Ora è il momento di agire e presto. Per la sicurezza di tutti, a partire dal personale ospedaliero e dei pazienti e di tutta la città. Per tale motivo sono stati effettuati in ospedale nella sola giornata di oggi diverse centinaia di tamponi a tappeto, per coloro che lavorano all'interno del nosocomio, per i ricoverati, per i dimessi e i loro parenti. Oggi a Pozzuoli registriamo 11 persone positive al test Covid-19. Di queste la maggior parte appartiene al mondo sanitario e ai degenti. Ed in un caso al momento c'è un collegamento tra una contagiata ed un suo familiare. Nella nostra città, dall'inizio dell'epidemia ad oggi, salgono a 61 le persone che hanno contratto il Covid. Di queste 51 sono attualmente contagiate (2 ospedalizzate e 49 in isolamento domiciliare), 4 persone guarite definitivamente e 6 decedute. La situazione è molto complicata, ed ho il dovere di parlarvene con trasparenza come ho sempre fatto fino ad oggi. Il distanziamento sociale è la nostra unica arma e che fino ad ora ci ha aiutato. Noi siamo da quaranta giorni chiusi in casa, e ciò gioca a nostro favore per evitare che il propagarsi del virus. Non abbiamo ancora superato la prima fase. Ci siamo dentro. Del tutto. Con sacrificio possiamo e dobbiamo farcela. Continuiamo a limitare le nostre uscite, a non avere contatti con persone esterne al nostro nucleo familiare. Tra Pasqua e Pasquetta ci siamo comportati molto bene: è il momento di continuare a farlo, dando ancora di più.

È l'unica arma che abbiamo per farcela. Ieri ed oggi sono state due giornate devastante. Vi spiegherò con un video cosa è accaduto e cosa dobbiamo fare. Restiamo in casa, solo così potremo difenderci e uscirne", spiega in una nota il sindaco di Pozzuoli, Figliolia.

Il commento di Borrelli

Sulla vicenda si è espresso, con una nota, anche il consigliere regionale (e membro della commissione sanità) dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Il Reparto di Medicina dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Pozzuoli, con tutti il personale presente - sono state le parole di Borrelli - è stato posto in isolamento, perché ritenuto "focolaio" del Covid. Il provvedimento è scattato a seguito di un tampone, prima risultato negativo e successivamente positivo nella ripetizione del test presso un altro ospedale di una donna. Ad oggi risultano positivi almeno 15 sanitari tra medici, infermieri ed O.S.S. mentre si attende l'esito di altri 37 tamponi di pazienti e sanitari che avrebbero avuto contatti con gli infetti. Chiediamo delle risposte e sapere con certezza che provvedimenti sono stati presi".

"Capiamo il momento delicato e difficile e anche le condizioni difficili in cui si lavora, ma in ballo ci sono delle vite umane - spiega ancora il consigliere - Per questo chiediamo di sapere che è successo per ottenere il massimo della trasparenza ed evitare qualsiasi forma di speculazione. Abbiamo presentato un'interrogazione al presidente De Luca per capire quali sono i provvedimenti adottati presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per evitare la diffusione del contagio e quali quelli da predisporre per mettere in sicurezza chi lavora o è ricoverato lì".