Coronavirus, primo paziente positivo all'Ospedale del Mare

Un uomo, residente nel casertano, è risultato positivo al Coronavirus all'Ospedale del Mare. Il 70enne si è presentato al pronto soccorso per uno stato febbrile persistente da 7 giorni. Con lui c'era un parente. Ha svolto gli accertamenti del caso per rimanere poi in area comune, anche se indossava una mascherina chirurgica. Il personale sanitario ha contatto il 1500 (numero di emergenza Coronavirus), che avrebbe escluso la possibilità di Coronavirus per i criteri epidemiologici esaminati e la prima diagnosi è stata di polmonite batterica.

Il paziente è andato a casa per fare poi ritorno il giorno successivo per febbre e dispnea ed è stato posto in isolamento fino al pomeriggio del giorno dopo. In questa occasione il personale medico ha indossato tutti i presidi come da protocollo. Successivamente è stato portato al Cotugno per il tampone risultato positivo al Covid-19. Il 70enne cardiopatico ha sviluppato una polmonite, ma è in buone condizioni di salute e per lui non si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva al Cotugno.

Le aree dell'ospedale che hanno visto la presenza del paziente sono state sanificate fa sapere l'Asl, ma il pronto soccorso non è stato chiuso, a differenza di quanto accaduto all'ospedale San Paolo. Infermieri, medici, tecnici e oss, entrati in contatto il primo giorno con il positivo al Coronavirus, sono stati posti in quarantena precauzionale, ma per fortuna almeno il tampone effettuato sul parente del 70enne è risultato negativo.