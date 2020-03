Bollettino Coronavirus, in Campania altri 54 casi: 891 totali

L'Unità di crisi comunica che sono pervenuti i risultati delle analisi elaborate nelle sessioni odierne da tre centri di riferimento.

Questo il dettaglio:

- presso il centro di riferimento dell'Ospedale Cotugno sono stati elaborati 119 tamponi di cui 20 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi D'Aragona sono stati esaminati 72 campioni di cui 27 risultati positivi;

- presso il centro di riferimento della Federico II sono stati analizzati 12 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Pertanto il totale positivi di oggi è pari a 54 (i 20 del Cotugno, i 27 del Ruggi + i 7 dell'ospedale Sant'Anna pervenuti in nottata).

Il totale dei tamponi è di 256.

Totale positivi in Campania: 891

DECESSO NEL NAPOLETANO

Un 74enne di Crispano è deceduto in seguito alle complicanze dopo aver contratto il Coronavirus. Ne dà notizia il sindaco di Crispano Michele Emiliano con un post su facebook.

Con grande tristezza devo comunicarvi la scomparsa del nostro concittadino che era stato colpito dal coronavirus. Le sue condizioni si sono aggravate in pochi giorni e non è riuscito a superare la crisi. Alla famiglia va la mia vicinanza a nome di tutta la città;

Questo lutto ancora di più deve spingerci a restare a casa. Questo virus é imprevedibile e fino a quando non saremo usciti dalla grave fase di crisi continueremo ad essere tutti fortemente esposti. Restiamo a casa, segnaliamo alle forze dell’ordine quando c’è qualcuno che non rispetta i divieti. Insieme ce la faremo.

Troppi in strada

"Stamattina ho fatto un giro per molti quartieri della città per verificare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica a seguito dell'emergenza coronavirus .

Purtroppo rispetto a ieri, quando la situazione era complessivamente positiva, ho visto troppe persone - seppur quasi tutte con mascherine e attente al rispetto della distanza di sicurezza - accalcarsi nelle prossimità dei negozi di generi alimentari. Troppi in fila ai supermercati, troppa gente soprattutto nelle aree ristrette in cui i negozi sono tanti e vicini. Non hanno aiutato le voci terroristiche di ieri sul "chiudiamo tutto" e le voci istituzionali che continuano ad essere purtroppo altalenanti e divergenti sulle misure restrittive da adottare. Faccio un accorato appello agli abitanti di Napoli.

Non vi è alcun rischio di carenza di generi alimentari o di razionamento manu militari. Non correte a fare la spesa. Non andate a fare gli acquisti necessari nella stessa fascia oraria e cercate di comprare tutto ciò che vi occorre in una volta sola, in modo da non essere costretti ad uscire ogni giorno. Evitare di contrarre gli orari di apertura significa proprio consentire di fare acquisti nell'arco della giornata". E' la denuncia di de Magistris.

