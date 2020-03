Ex Iacp-Acer Campania: posticipabili i canoni e senza interessi di mora

Considerato l’attuale stato di forte restrizione degli spostamenti personali dovuto all'emergenza Coronavirus, per non esporre l’utenza ad un maggiore rischio di contagio, il cda dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale-Acer (ex Iacp), su impulso del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha disposto che saranno considerati regolari i pagamenti dei canoni locativi abitativi relativi a marzo e aprile 2020 anche se effettuati, rispettivamente, entro il mese di maggio il primo e di giugno 2020 il secondo.

Il differimento dei versamenti non determinerà alcun addebito di interessi di mora