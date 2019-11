Come recuperare ginocchio, anca o spalla con l'artroprotesi

“Grazie al perfezionamento delle tecniche d’intervento, sempre meno invasive - spiega il Prof. Massimo Mariconda, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università Federico II di Napoli - siamo ormai in grado di assicurare un recupero pressoché totale della funzionalità degli arti e di ridurre al minimo i tempi di ospedalizzazione: due fattori che incidono notevolmente sul benessere del paziente e nel contempo consentono di realizzare un considerevole risparmio economico sia diretto, perché si riducono i costi di ospedalizzazione, sia indiretto perché il paziente torna ad essere un cittadino “attivo”, perfettamente inserito nel tessuto sociale e lavorativo. Se poi solo qualche anno fa un intervento di protesi all’anca, al ginocchio o alla spalla - continua il Prof. Mariconda - veniva effettuato prevalentemente in pazienti con lunga aspettativa di vita, oggi è considerevolmente aumentato il numero degli impianti protesici effettuati negli anziani, in particolare all’anca, grazie alla maggior efficacia e sicurezza degli interventi chirurgici”.

Proprio per esaminare e discutere le tecniche operatorie, le prassi cliniche pre e post intervento e i materiali più funzionali ed efficaci per le operazioni sulle articolazioni, questo fine settimana - da venerdì 22 a sabato 23 novembre, presso il Centro Congressi di via Partenope - saranno nella nostra città i maggiori esperti del settore, riuniti per il Congresso internazionale della SOTIMI, la Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Meridionale ed Insulare. Ai lavori, organizzati dai Prof. Massimo Mariconda e Mario Misasi Direttore della I Divisione di Ortopedia dell’Ospedale Cardarelli, prenderanno parte anche rappresentanti della SATO e SOCUMOT, le società spagnole di ortopedia e traumatologia. Si discuterà inoltre di infezioni in ortopedia e traumatologia: “Ogni infezione - spiega la Dott.ssa Tiziana Ascione, Infettivologa dell’Ospedale Cotugno, Azienda Ospedaliera dei Colli - ha un elevato costo sanitario, che va dai 50 agli 80 mila euro tra interventi chirurgici di rimozione e reimpianto, degenza e terapia antibiotica. C'è inoltre la possibilità di recidiva di infezione e il rischio dell’antibiotico-resistenza”.

In occasione della due giorni sarà assegnato il premio scientifico Luca Sigismondo Di Donato, il giovane medico partenopeo scomparso nel dicembre del 2018 in tragiche circostanze.