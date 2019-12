La Campania prima in Italia per numero di iscritti al registro dei donatori di midollo osseo

La Regione Campania è la prima regione in Italia per numero di iscritti al registro dei donatori di midollo osseo e/o cellule staminali.

I dati saranno illustrati il 20 dicembre, alle ore 12.00, nel corso di un incontro nella sala de Sanctis di Palazzo Santa Lucia. Con i responsabili di ADMO Campania, l'associazione donatori di midollo osseo, saranno presenti anche i genitori del piccolo Alex, il bimbo affetto da una grave malattia che richiedeva appunto un trapianto di midollo osseo, protagonista lo scorso anno di una straordinaria azione di solidarietà che ha coinvolto centinaia e centinaia di persone, e l'assessore alle Pari Opportunità e Formazione Chiara Marciani.

Sono tanti ogni anno i bimbi per cui un trapianto di midollo osseo rappresenta l'unica salvezza e la compatibilità tra donatore e ricevente è fondamentale per il successo della terapia, e tanti i piccoli che non ce la fanno come la piccola Dania, la bimba napoletana che si è spenta in ospedale, lo scorso settembre, proprio mentre aspettava un donatore compatibile