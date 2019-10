A Napoli il padre della immunoterapia contro il cancro

Il premio Nobel per la Medicina 2018 e padre dell'immunoterapia contro il cancro, James P. Allison, è in visita a Napoli dove, stamane, è stato insignito della Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli Federico II.

La cerimonia nell’Aula Magna "Gaetano Salvatore" del Policlinico con interventi del rettore Gaetano Manfredi,del Presidente della Scuola di Medicina e ChirurgiaLuigi Califano, e del direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare Franca Esposito.

Le ricerche del Professor Allison - nato ad Alice, Texas USA nel 1948 - hanno consentito di affiancare alle terapie contro il cancro già disponibili – chirurgia, radioterapia e chemioterapia– l'immunoterapia che costituisce l'ultima frontiera dell'Oncologia.

L'Immunoterapia ha infatti rivoluzionato il trattamento di molti tipi di cancro con risultati clinici sorprendenti, come ha raccontato lo stesso Allison, parlando di uno dei primi pazienti ad essere trattati con la terapia sperimentale: "Certo, abbiamo ancora molto lavoro da fare - ha aggiunto Allison - perché non abbiamo avuto lo stesso successo nel trattamento di tutti i tumori come, in particolare, il carcinoma del pancreas o il glioblastoma".