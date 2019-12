Dimagrire è più facile se si beve caffè: la ricerca

Il caffè a Napoli è un rito, un mito e anche una forma di comunicazione: serve per rompere il ghiaccio, conoscersi, chiarirsi, stabilire legami, scoprire affinità e anche per dichiarare guerra o prendere le distanze (con quello/a non prenderei neanche un caffè). L'invito a prendere un caffè non si rifiuta mai, e da adesso sappiamo anche che è un'abitudine che fa bene a chi è in sovrappeso perché aiuta a dimagrire.

Il caffè fa dimagrire La notizia viene dall'americano Journal of Funcional Foods che riporta uno studio dell'Università dell'Illinois: la caffeina è un efficiente agente anti-obesità.

A quanto pare, infatti, la caffeina è ingrado di diminuire l'accumulo di lipidi e la produzione di trigliceridi, limitando l'aumento di peso.

La ricerca è stata condotta su alcuni gruppi di topi: ebbene, quelli che hanno assunto ogni giorno caffeina pari a quella contenuta in 4 tazze di caffè sono ingrassati significativamente meno degli altri ed hanno accumulando meno lipidi nelle cellule adipose.