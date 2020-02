"We come from Napoli", il nuovo video di Liberato colonna sonora del film "Ultras"

È stato rilasciato sul canale youtube di LIBERATO il videoclip del suo nuovo singolo "We Come From Napoli": si tratta del brano composto dall'artista in collaborazione con Del Naja dei Massive Attack e Gaika per il film d'esordio di Francesco Lettieri, ULTRAS, che uscirà in sala il 9-10-11 marzo come film evento distribuito da Indigo Film e dal 20 marzo disponibile su Netflix.

Oltre a “We Come From Napoli”, LIBERATO ha realizzato l'intera colonna sonora del film di Lettieri, suggellando il sodalizio artistico tra i due che li vede collaborare da anni. Come per tutti i precedenti lavori, anche in questo caso la regia è di Lettieri.