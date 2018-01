Napoli-Verona, Sarri parla per la prima volta di calciomercato

Vi proponiamo le interviste rilasciate dopo la partita tra Napoli e Verona, vinta dagli azzurri per 2 a 0.



Maurizio Sarri: "La Juve ha anni di certezze, sanno che possono arrivare oltre i 90 punti, noi non abbiamo queste certezze. Dobbiamo lavorare ancora molto. Callejon e Insigne fanno la differenza, il nostro compito è metterli nelle condizioni migliori per esprimersi. Mertens non fa gol? Se gioca così non fa nulla. Mercato? L'ideale sarebbe un giocatore con la tecnica di Verdi e la velocità di Deulofeu".

Kalidou Koulibaly: "Sono felice per il gol e non c'era alcun fallo. Abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Ora andiamo in vacanza poi torniamo con più fiducia e forza. Non dobbiamo guardare le altre ma provare a vincerle tutte. Dopo la sosta c'è l'Atalanta, la conosciamo bene, sarà una gara importante"

Josè Maria Callejon: "Il Verona è una buona squadra, soprattutto in ripartenza. Nel primo tempo siamo stati bravi ma il gol non arrivava, nella ripresa abbiamo continuato a insistere e sono arrivati così tre punti importanti. Ora cerchiamo di goderci la famiglia in questa sosta. Abbiamo il sogno scudetto e vogliamo continuare a provarci. Ritorno al gol? Reina mi è stato molto vicino, mi diceva di stare sereno e gli ho dedicato la rete".