Tornano in gruppo Milik e Ghoulam: primo allenamento con i compagni

Una buona notizia per Maurizio Sarri dopo lo smacco del rifiuto di Simone Verdi. L'allenatore del Napoli ritrova due elementi importantissimi, infortunatisi nel giro di un mese: Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam (fresco pallone d'oro d'Algeria) sono rientrati oggi in gruppo a Castel Volturno per il primo allenamento con i compagni dopo i rispettivi infortuni. Sorprendente il recupero dell'algerino, infortunatosi un mese dopo Milik e rientrato nello stesso giorno.



Difficile che Sarri li convochi già per la gara di domenica contro l'Atalanta, ma senza dubbio il loro recupero atletico procede bene e il tecnico potrà impiegarli a stretto giro.