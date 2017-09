Gilardino svincolato: il calciatore manda un segnale indiretto al Napoli?

Con il brutto infortunio rimediato da Arkadiusz Milik, che lo terrà lontano dai campi di gioco per alcuni mesi, il Napoli si ritrova ora a dover affrontare un'emergenza numerica in attacco, con il solo Mertens a ricoprire il ruolo di prima punta.

Nelle ultime ore sono circolati, dunque, i nomi di alcuni calciatori liberi da subito sul mercati. Tra questi c'è anche l'ex Campione del Mondo 2006, Alberto Gilardino.

Lo stesso ex centravanti della Nazionale ha lanciato un messaggio indiretto al club partenopeo via social: sul suo account Twitter ufficiale, infatti, il 'Gila' ha condiviso il tweet di un tifoso azzurro che invitava il Napoli a prendere il 35enne di Biella per tamponare l'assenza del nazionale polacco.