CALCIOMERCATO NAPOLI - Tutte le trattative e le notizie di giornata

Mentre i tifosi del Napoli sognano un colpo ad effetto tra James Rodriguez (Il Bayern ha annunciato che non lo riscatterà dal Real), Zlatan Ibrahimovic (Il messaggio dello svedese ad Ancelotti) ed Edinson Cavani (Le notizie dalla Francia sul possibile ritorno del Matador), per l'attacco azzurro si torna a fare il nome di Duvan Zapata. Secondo Sky Sport il club partenopeo avrebbe raggiunto un'intesa di massima con gli agenti del calciatore, ma non quella con l'Atalanta (interessata ad Inglese). Su queste voci è intervenuto anche l'agente del centravanti colombiano, Fernando Villarreal, ai microfoni di Calcionapoli1926: "Sono solo voci di mercato. Il Napoli ci ha contattato e abbiamo dato disponibilità, ma ora dovranno parlare i presidenti. Un accordo ancora non c'è".

BERARDI E SUAREZ

Secondo "La Gazzetta di Modena", il Napoli continua a pensare a Domenico Berardi. La richiesta del Sassuolo per il suo talento si aggirerebbe sui 40 milioni, mentre la società partenopea vorrebbe abbassare l'esborso economico inserendo nell'affare una contropartita tecnica come Adam Ounas. Il Sassuolo però, dal canto suo, preferirebbe Simone Verdi.

Dalla Spagna, invece, El Mundo Deportivo rilancia in chiave azzurra il nome di Denis Suarez, di rientro al Barcellona dall'esperienza all'Arsenal, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Sul giocatore, però, la squadra favorita al momento sembrerebbe essere il Valencia.

TERZINO SINISTRO

Sulla prima pagina dell’edizione odierna del noto quotidiano sportivo portoghese Record si parla dell’offerta del Napoli per Grimaldo, un obiettivo che torna di grande attualità. Secondo Record Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato a Roma il presidente del Benfica offrendogli 25 milioni di euro ed il cartellino di Mario Rui, proposta al momento respinta dal sodalizio lusitano.

Chi invece sembra uscire definitivamente dai radar del ds Giuntoli è il francese Mendy, ormai ad un passo dal Real Madrid. Secondo quanto riferisce dalla Spagna "El gol digital", le merengues finanzierebbero l'operazione di acquisto dal Lione da 50 milioni complessivi (45 + 5 di bonus) da una triplice cessione al Napoli: Ceballos (20 milioni), Llorente (15 milioni) ed Hernandez (15 milioni).

Intanto sempre per la corsia difensiva mancina spunta il nome di un giovane e promettente fluidificante brasiliano: si tratta di Renan Lodi, 21enne terzino dell'Atletico Paranaense, finito nel mirino azzurro secondo "Bleacher Report".

LE MANOVRE A CENTROCAMPO

E' il Napoli la squadra favorita nella corsa a Benjamin Bourigeaud, il centrocampista del Lens finito nel mirino di molti club europei tra cui Siviglia, Roma e Inter. Gli azzurri - secondo FootMercato - sarebbero il club in una fase più avanzata delle trattative per il 25enne mediano transalpino.

Resta sempre viva la pista Veretout, per il quale però non c'è ancora un accordo con la Fiorentina, peraltro impegnata negli ultimi giorni nel possibile avvicendamento societario. Chi invece non si vestirà d'azzurro è Elmas del Fenerbahce, ormai vicinissimo a trasferirsi all'Atletico Madrid per 14 milioni di euro secondo quanto riferisce dalla Turchia "Fanatik".

ALBIOL E LA CLAUSOLA

Come accade ormai puntualmente da qualche anno a questa parte, in Spagna si torna a parlare del possibile ritorno di Raul Albiol al Valencia, squadra nella quale è cresciuto e della quale è stato a lungo capitano.

Secondo quanto scrive oggi il quotidiano sportivo iberico "Marca", il club andaluso starebbe seriamente pensando ad un rientro alla casa madre del 34enne difensore. Sarebbero già partiti i contatti con un agente vicino alla società e le operazioni sarebbero ben avviate.

Per Marca ci sarebbe la disponibilità delle tre parti in causa (Valencia, Albiol e Napoli) a raggiungere un accordo. Nel contratto del centrale difensivo ci sarebbe anche una clausola rescissoria da 4 milioni di euro. Dal Valencia, inoltre, filtra che in ogni caso l'operazione non rientrerebbe nell'eventuale trattativa per Rodrigo.

LE ULTIMISSIME

Tra i tanti calciatori di rientro a Napoli dal prestito ci sarà anche Leandrinho. Secondo quanto riferisce dal Brasile "O Tempo", infatti, l'Atletico Mineiro non intenzione di riscattare l'attaccante di proprietà degli azzurri, che non si è messo particolarmente in luce nella sua esperienza in bianconero.