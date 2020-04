Food: dal 28 aprile il Japanese fusion di Otoro disponibile in delivery

“Martedì 28 Aprile riapriamo al delivery, in totale sicurezza, per i nostri dipendenti e soprattutto per la nostra clientela, a cui continuiamo a garantire la qualità e la freschezza dei nostri prodotti”, annuncia Luigia Chiacchio, titolare di una delle mecche del food partenopeo: OTORO81, ristorante di Fusion Japanese con sede in Via Nisco.

“Le misure restrittive imposte per evitare il contagio da Coronavirus si stanno allentando ma è nostro obbligo tenere alta la guardia garantendo la sicurezza di tutti nonché la qualità e la freschezza dei nostri prodotti, come abbiamo sempre fatto nel nostro locale e con ancora più attenzione in un momento così delicato”, spiega la titolare del ristorante.

Al via dunque da martedì 28 aprile le consegne a domicilio delle specialità che hanno reso famoso il ristorante. Possibile ordinare chiamando direttamente,‬ via wapp o attraverso la piattaforma Uber Eats.