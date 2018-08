13 milioni di euro per il Lungomare, Simeone: "Ingiusto, Napoli non è solo Chiaia e Posillipo

Il progetto della riqualificazione del lungomare, nel tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio, è stato ammesso a finanziamento a valere sul Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, per un importo di Euro 13.200.000,00 e prevede la sostituzione, sul Lungomare di Napoli, della attuale pavimentazione in asfalto con una in pietra lavica; l’ampliamento del marciapiede lato edifici, per aumentare lo spazio pubblico pedonale la previsione di aree pubbliche di sosta per i pedoni e di aree da destinare ad attività

commerciali, la rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque di piattaforma e degli impianti fognari.

Una spesa che non va giù al consigliere Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli. "Non sono assolutamente d'accordo con la scelta di alcuni Assessori di voler spendere 13 milioni di euro per riqualificare via Partenope", fa sapere Simeone. "Non è assolutamente una priorità per migliorare la viabilita e la vivibilità della città di Napoli. Non è giusto, è inopportuna e non la condividerò in Consiglio comunale. Bisogna cambiare registro. Napoli non è soltanto Chiaia e Posillipo, ma molto, molto altro".