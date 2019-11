Sfiducia bocciata, ma a de Magistris critiche anche dalla maggioranza

Come era prevedibile già da stamane, il Consiglio comunale di Napoli ha respinto la mozione di sfiducia al sindaco Luigi de Magistris con 22 voti contrari e 14 voti favorevoli. Ai consiglieri che l'avevano presentata sarebbero serviti 21 voti favorevoli, ovvero la maggioranza assoluta.

La giornata è stata molto intensa in via Verdi. Iniziata con le polemiche sulla possibilità o meno dei nuovi consiglieri (tre, subentrati ad altrettanti diventati assessori) di poter partecipare al voto, è poi proseguita con attacchi al sindaco da ogni parte e con la richiesta anche di alcuni esponenti della maggioranza - al sindaco - di più condivisione delle scelte, maggiore dialogo, più risposte ai bisogni della città.

Critiche al sindaco anche da Nino Simeone (Agorà), Fulvio Frezza (eletto nella lista de Magistris sindaco), Laura Bismuto (demA), Maria Caniglia (Sfasteriti).

"Non ho compreso alcune scelte - ha detto Bismuto - non posso dire di non condividerle perché purtroppo di condivisione ce ne è poca così come c'è poco dialogo sia nella maggioranza che con le opposizioni. La città è al collasso e tutti siamo chiamati a fare qualcosa". Così invece la Caniglia. "Tre anni fa ho visto nella possibilità di sostenerla e di farla eleggere - ha detto rivolgendosi al sindaco - una straordinaria opportunità di vedere realizzato il sogno di vedere ascoltate le persone più umili, una fascia di città che è stata molto considerata durante la competizione elettorale ma a cui poi non è stata data voce nè ascolto. Non crediamo in un secondo tempo ma crediamo nella lealtà, nella correttezza e nella parola data, valori forse non indispensabili nei giochi della politica". "Spetterà agli elettori valutare se il tuo operato - ha aggiunto ancora rivolgendosi a de Magistris - è stato coerente con la parola data".

Momento "difficile" anche per il consigliere dei Verdi Marco Gaudini che ha comunque specificato di credere "fermamente nell'uomo de Magistris prima ancora che nel politico. Questa sfiducia è strumentale e la respingimo e non perché ci sono accordi e accordini".